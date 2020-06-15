Хабиров разрешил не носить перчатки в Башкирии

Фото: пресс-служба правительства РБ

Глава РБ Радий Хабиров заменил перчаточно-масочный режим в Башкирии на просто масочный. Власти республики разрешили не носить перчатки в общественных местах.

Об этом Хабиров заявил сегодня утром на оперативном совещании правительства Башкирии, прошедшем в режиме видеоконференции.

Глава республики объяснил: в автобусах, магазинах и других общественных местах сейчас доступны санитайзеры. А в перчатках людям жарко. Поэтому он видит возможность снять ограничения.

Однако маски должны оставаться, уверен «башлык»: «Если люди хотят гулять в парках, пусть носят маски».

Он рассказал о планах по снятию ограничений в РБ. Так, 22 июня начнут работать фитнес-клубы. Еще через неделю откроются санатории и дома отдыха, а также реабилитационные центры для детей и спортивные объекты.

С 1 июля в Башкирии начнут работу детские оздоровительные лагеря, а с 3-го — пришкольные.

Напомним, что в Татарстане масочно-перчаточный режим пока сохраняется. Однако власти республики разрешили не надевать маски в общественных местах на открытом воздухе.