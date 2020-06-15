С июля из Казани и Нижнекамска возобновляются рейсы в Геленджик

С июля авиакомпания «ЮВТ Аэро» начнет выполнять регулярные рейсы в Геленджик из Казани и Нижнекамска. Об этом сообщается на сайте компании.

Из Казани в город-курорт планируются два рейса в неделю по вторникам и субботам. Время вылета из Казани — 06.25, прибытие в Геленджик в 09.00. Обратный рейс из Геленджика будет выполнятся в 17.00, прибытие в аэропорт Казани в 19.25. Первый рейс запланирован на 4 июля.

Из Нижнекамска в Геленджик самолеты будут летать по четвергам со 2 июля. Время отправления из Нижнекамска — 14.00, прибытие в Геленджик — в 16.25. Обратный вылет из Геленджика по расписанию в 18.00. Посадка в аэропорту «Бегишево» в 20.20.

Рейсы будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-200.

Как сообщил коммерческий директор «ЮВТ Аэро» Станислав Козленко, авиакомпания планирует загрузку более 80%. Это сезонные рейсы, они будут выполняться до конца сентября.

С 17 июня также возобновится авиасообщение между Казанью и Сочи.

