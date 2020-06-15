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Названа предварительная дата празднования Сабантуя в Татарстане

10:24, 15.06.2020
Названа предварительная дата празднования Сабантуя в Татарстане
Фото: wikipedia.org

Названа предварительная дата проведения Сабантуя. Заместитель руководителя аппарата президента Республики Татарстан Ильнур Гарипов предложил провести праздник 4 июля.

Впрочем, окончательное решение будет приниматься на местах.

«Важно взвесить целесообразность проведения с учетом текущей ситуации заболеваемости на местах, а также учесть и мнение жителей», - сказал Гарипов.

Ранее в Набережных Челнах решили отказаться от массовых мероприятий на Сабантуй из-за пандемии коронавируса. А в соцсетях люди пожаловались, что в деревне Малая Шильна Тукаевского района 20 июня планируют отметить Сабантуй.

Общество Татарстан
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