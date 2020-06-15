В Казани задержали пятерых участников субботней потасовки на Баумана

Фото: скриншот видео

Попавшая на видео молодежная драка на улице Баумана в Казани стала предметом полицейской проверки. Пять непосредственных участников конфликта задержаны, писать заявления друг против друга они отказались, сообщили «Реальному времени» в УМВД города.



В полиции опровергают сообщение соцсетей о массовой драке, заявляя о конфликте двух компаний. Сигнал о правонарушении поступил силовикам 13 июня в 22.50. На место выехал наряд полиции. В результате были задержаны три представителя одной компании и два их оппонента.

В отделе полиции все пятеро заявили, что претензий друг к другу не имеют. Пострадавших в конфликте не установлено. Решается вопрос о привлечении нарушителей общественного порядка к административной ответственности.

Напомним, ранее в соцсетях разошлась информация, что махать кулаками молодые люди начали после того, как не поделили очередь в «Макдоналдс».