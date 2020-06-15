УНИКС объявил об уходе пяти баскетболистов

УНИКС расстался с пятью баскетболистами, четверо из которых легионеры. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Контракты на следующий сезон не продлены с Раймаром Морганом, Элджином Куком, Хаукуром Пальссоном и Алексом Тайюсом. Также команду покидает Андрей Кощеев.

Отметим, что Тайюс и Пальссон имели контракт с казанцами «1+1», что давало возможность продлить их соглашение еще на один год.

Также без контракта остаются капитан команды Джамар Смит и Эррик Макколлум, который сообщил о желании остаться в Казани даже с понижением зарплаты.

Ранее президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что спонсоры казанского клуба находятся в затруднительном положении из-за ситуации вокруг коронавируса. По его словам, это может помешать казанцам продлить соглашение с главным тренером Димитрисом Прифтисом.