Путин пообщался с самозанятой из Казани
Самозанятая Лиана Пахарева из Казани рассказала президенту РФ о том, как идет ее кондитерский бизнес. Она объяснила Владимиру Путину, в чем видит плюсы появления категории самозанятых.
Пахарева поблагодарила главу государства за решение вернуть самозанятым налоги за 2019 год.
«Изначально я видела свою миссию в том, чтобы вход в самозанятость сделать максимально комфортным и понятным», — объяснила она свое решение создать общественную организацию, поддерживающую самозанятых в Казани.
«Сколько денежек-то получили за прошлый год, сколько вам вернули?» — спросил у предпринимательницы Путин.
«Я получила десять тысяч триста сорок рублей. В полном объеме та сумма, которую я заплатила в прошлом году», — ответила она.
«А в этом году двенадцать триста получили, да? Как капитал?» — уточнил президент.
Лиана Пахарева подтвердила и пообещала угостить Путина своими кондитерскими изделиями.ОбществоВластьЭкономика Татарстан
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