Путин пообщался с самозанятой из Казани

Самозанятая Лиана Пахарева из Казани рассказала президенту РФ о том, как идет ее кондитерский бизнес. Она объяснила Владимиру Путину, в чем видит плюсы появления категории самозанятых.

Пахарева поблагодарила главу государства за решение вернуть самозанятым налоги за 2019 год.

«Изначально я видела свою миссию в том, чтобы вход в самозанятость сделать максимально комфортным и понятным», — объяснила она свое решение создать общественную организацию, поддерживающую самозанятых в Казани.

«Сколько денежек-то получили за прошлый год, сколько вам вернули?» — спросил у предпринимательницы Путин.

«Я получила десять тысяч триста сорок рублей. В полном объеме та сумма, которую я заплатила в прошлом году», — ответила она.

«А в этом году двенадцать триста получили, да? Как капитал?» — уточнил президент.

Лиана Пахарева подтвердила и пообещала угостить Путина своими кондитерскими изделиями.