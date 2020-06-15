Набережные Челны сместили Казань с первого места рейтинга инвестиционной привлекательности в Татарстане

По итогам 2019 года Набережные Челны поднялись на первое место в интегральном рейтинге инвестиционной привлекательности в Татарстане, сместив Казань. Об этом сообщили во время очередного заседания президиума Ассоциации «Совета муниципальных образований Республики Татарстан».

Так, в Челнах инвестиции в основной капитал за исключением бюджетных средств на одного жителя республики на 24% выше, чем в столице. Также автоград привлек в 235,5 раз больше иностранных инвестиций, чем столица РТ.

Собственный интегральный рейтинг инвестиционной привлекательности муниципальных районов и городских округов РТ разработан в 2018 году, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Ранее Татарстан наравне с Москвой возглавил список по качеству государственного управления, поскольку здесь «высокий уровень инвестиционной привлекательности сочетается с хорошей транспарентностью местных властей и бюджетной дисциплиной».