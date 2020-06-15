Пять заместителей главного редактора «Ведомостей» подали в отставку

Все заместители главного редактора «Ведомостей» запросили увольнения. Это произошло после того, как совет директоров газеты утвердил в должности главреда Андрея Шмарова.

Среди них Александр Губский, который работает в издании с момента основания, а также Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян. О намерении уволиться заявила и и.о. шеф-редактора сайта vedomosti.ru Александра Чунова, говорится в заметке издания.

Напомним, что у «Ведомостей» появились новые владельцы в лице Ивана Еремина и Константина Зятькова. После приобретения издания на пост главного редактора был поставлен Шмаров. С коллективом редакции у него сразу же начался конфликт.

Журналисты утверждают, что новый руководитель несколько раз необоснованно менял заголовки и снимал уже опубликованные тексты.