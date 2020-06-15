Фонд защиты дольщиков РТ отрицает снос верхних этажей в ЖК «Золотая середина»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстанском фонде защиты прав дольщиков заверили, что застройщик не сносит верхние этажи дома №6 в ЖК «Золотая середина». Работы ведутся в доме №3, и это не снос лишних этажей.

«Согласно проекту, там разбирают четыре подъезда, чтобы в дальнейшем сделать их в монолитном конструктиве», — сообщили в пресс-службе фонда.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в жилом комплексе «Золотая середина» начался снос «лишних» этажей. По проекту, дома должны были быть 9-этажными, но строились уже с расчетом на 18.

Напомним, что лишние этажи в домах ЖК «Золотая середина» стали отправной точкой краха строительной империи Рашида Аитова. В 2015 году правоохранители заподозрили руководство ООО «Фирма «Свей» и ООО «МАГ-Строй» в мошенничестве. Дома имели этажность выше указанной в документах.