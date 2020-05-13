Итоги дня: перенос ЕГЭ, COVID-19 среди властей РТ, последние звонки и выпускные «на удаленке»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 13 мая.
- Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ. Так, в ведомстве скорректируют и перенесут экзамены с 8 июня на более поздний срок. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Уточняется, что окончательные даты проведения экзаменов озвучат в ближайшее время. Помимо этого, формат ЕГЭ для одиннадцатиклассников будет скорректирован: так, учащимся, которые не планируют поступать в вузы, в аттестат смогут выставить отметки по итогам года. Что касается выпускников 9-х классов, то они в этом году не будут сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки выставят на основании годовых.
- Сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге от коронавируса скончался Шамиль Ильясов — помощник сенатора от Татарстана Олега Морозова. Ильясов умер еще в понедельник. О его смерти сенатор узнал вчера. Несмотря на солидный возраст (63 года), Ильясов был вполне здоров, ничем хроническим не болел. Но от COVID-19 «сгорел» за считанные дни. Также коронавирус обнаружили у помощника главы Альметьевского района Анзара Юнусова. Он объяснил, что ходил в продуктовый магазин без перчаток. По словам Юнусова, он мог случайно дотронуться до лица и так заразиться. Также чиновник добавил, что симптомов болезни у него нет и он чувствует себя хорошо. Нагуманов, в свою очередь, заявил, что уходит на режим полной самоизоляции и будет работать удаленно. Также на карантин ушли четыре сотрудника районного исполкома.
- Депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусной инфекцией. По ее словам, болезнь проходит бессимптомно. Ранее коронавирусом заразились пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков, министр культуры России Ольга Любимова.
- Минпросвещения России рекомендовало школам провести последние звонки и выпускные в онлайн-режиме. Также дистанционно провести выпускные вечера в вузах предложил и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
- Уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев предложил открыть автошколы. Он подчеркнул, что на горячую линию к нему часто обращаются владельцы автошкол. Они отмечают, что невозможность проводить практические занятия сейчас негативно сказывается на процессе обучения.
- В Татарстане около 700 тыс. семей с детьми получат «путинские» выплаты, об этом сообщила начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий ПФР по РТ Светлана Гайдук. Так, порядка 54 тыс. детей получат выплаты за апрель, май и июнь в размере 5 тыс. рублей. 640 тыс. семей с детьми от 3 до 16 лет получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.
- Татарстанцы обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте и магазинах. Кроме того, в ряде общественных мест необходимо оставаться как минимум в масках. Среди них заправочные станции, парки и скверы, вокзалы и стадионы, рассказали в прокуратуре Татарстана. Также маски должны оставаться на лице, когда граждане заходят в подъезд или лифт.
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