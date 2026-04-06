Казань готовится к паводку: горожане уже направили в адрес администраций более 200 заявок
Исполком призвал держать на особом контроле ситуацию с одинокими жителями преклонного возраста
На малых реках Казани основная фаза паводка приходится на первую декаду апреля. Уровень воды в большинстве случаев прогнозируется в пределах нормы либо на 30—150 см выше, однако готовиться нужно ко всему, говорили сегодня на «деловом понедельнике». «Мы отслеживаем высоту и глубину подъема рек. Пока наблюдается подъем. Только когда пойдет первый спад, мы поймем, что дело пошло на убыль», — подчеркнул глава исполкома Рустем Гафаров. Подробнее о том, какая обстановка наблюдается в районах города, — в материале «Реального времени».
Апрель будет теплее нормы на 2 градуса
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, температура в апреле будет на 2 градуса превышать норму. Что касается осадков, то ожидается, что их количество будет соответствовать многолетним значениям. Об этом сообщил начальник управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин.
— На малых реках основная фаза паводка приходится на первую декаду апреля. Уровень воды в большинстве рек прогнозируется в пределах нормы либо на 30—150 см выше. Тем не менее при стремительном потеплении и ускоренном таянии снега не исключен выход воды на поймах на отдельных участках, — рассказал докладчик.
Волга в пределах Куйбышевского водохранилища полностью освободится ото льда 20—25 апреля. Тем не менее это нестабильный месяц, который может удивить как теплом, так и неожиданными осадками, подчеркнул Чанкин. На сегодня от казанцев поступило 75 сообщений о подтоплениях, уже отработаны 72 из них. Еще три находятся в работе — речь идет о заявках из Кировского и Приволжского районов. «Только за вчерашний день поступило 15 сообщений», — добавил начальник управления гражданской защиты. Мониторинг обстановки ведется в круглосуточном режиме.
— Работу по защите города от паводка, как правило, граждане не видят, но и в районах, и в городе [ведутся] круглосуточные дежурства. Мы отслеживаем высоту и глубину подъема рек. Пока наблюдается подъем. Только когда пойдет первый спад, мы поймем, что дело пошло на убыль, — подчеркнул глава исполкома Казани Рустем Гафаров.
Как районы Казани готовятся к паводку
В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах наиболее подвержены затоплениям жилые массивы Северный, Сухая Река, Дружба, Борисоглебское, рассказал глава администрации Ренат Шамсутдинов. На сегодня уровень воды в реках Авиастроительного района и водоотводной канаве Ново-Савиновского существенно повысился, но находится в пределах допустимых значений. В случае ухудшения ситуации горожан смогут разместить в трех пунктах временного размещения (ПВР).
С 12 марта в адрес администрации поступило 78 заявок. По словам Рената Шамсутдинова, подтопления домовладений происходят, как правило, там, где либо нет возможности провести водоотводные канавы из-за сложного рельефа местности, либо собственники засыпали канавы, проходившие по их домовладениям.
В Кировском и Московском районах произошли подтопления в жилых массивах Займище, Ягодная Слобода, в зоне риска — Красная Горка. В адрес администрации поступило 57 заявок.
— 20 заявок поступило от одного жителя, [проживающего по адресу] на ул. Садовой, 46 в Займище. Это самая низкая точка улицы, водоотводные канавы отсутствуют, производится ежедневная откачка талых вод. Для окончательного решения проблемы улица включена в программу ремонта поселковых дорог на 2026 год, — доложил и. о. главы администрации Айдар Сагетдинов.
Пять заявок поступило по ул. Повстанческой, 34 в Ягодной Слободе. Там засыпаны все водоотводные канавы, производится регулярная откачка талых вод. 2 апреля возник риск подтопления Игумново — ЧП удалось избежать, рассказал Айдар Сагетдинов и попросил рассмотреть вопрос финансирования переустройства ливневой канализации.
В администрацию Вахитовского и Приволжского районов поступило 51 обращение, рассказал глава администрации Альберт Салихов. Ежегодно повышенного внимания требовали пять участков — это улицы в Салмачах, Первомайском, Петровском и жилом массиве Плодопитомник. Ситуация в части из них улучшилась, кроме того, была проведена плановая откачка воды в проблемных точках. Что касается территории многоквартирных домов, в зону возможного подтопления попадают 20 адресов. Жители Советского района составили 24 обращения, сообщил глава администрации Роман Фатхутдинов. Все они были оперативно отработаны.
— Анализируя обращения жителей, мы видим, что они пишут: «Приносит ветки, приносит деревья». Ну вы и без этого должны сразу это видеть и сообщать. Образуются заторы, и из-за них потом начинаются подтопления. Если мы вовремя будем это убирать, будет легче. И я прошу глав районов с «Доброй Казанью» обратить внимание, и если есть одинокие жители преклонного возраста, держать на особом контроле, — резюмировал Рустем Гафаров.
Вода в Свияге продолжает прибывать
3 марта сообщалось, что в селе Новые Сокуры Лаишевского района из‑за обильного снеготаяния были подтоплены 10 приусадебных участков и улично‑дорожная сеть. При этом жилые дома и социально значимые объекты в зону подтопления не попали. В селе Кият Буинского района из‑за повышения уровня воды в Свияге было подтоплено дорожное полотно низководного моста вблизи населенного пункта. Перелив над мостом составил 20 см, при этом отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов не было.
Аналогичная ситуация с низководным мостом сложилась в селе Черки‑Кильдуразы Буинского района: из‑за повышения уровня воды в Свияге произошло подтопление дорожного полотна. Само село в зону подтопления не попало. Кроме того, в селе Молькеево Кайбицкого района из‑за повышения уровня воды на реке Урюм были подтоплены 11 приусадебных участков по улице Речной. Жилые дома и социально значимые объекты не затронуты, транспортное сообщение с населенным пунктом сохранено.
По данным ведомства, за прошедшие сутки подъем воды в Свияге и большинстве ее притоков составил от 32 см до 117 см.
Уровни воды рек республики наблюдаются на отметках:
- выше уровней выхода воды на пойму на р. Кубня на 112 см, на р. Малый Черемшан — на 169 см, на остальных реках ниже уровней выхода воды на пойму на 47—715 см;
- выше среднемноголетних максимальных значений на 4—22 см на реках Улеме, Карле, Малый Черемшан, на остальных реках ниже на 45—481 см;
- ниже опасных значений на 41—693 см.
