Казань готовится к паводку: горожане уже направили в адрес администраций более 200 заявок

Исполком призвал держать на особом контроле ситуацию с одинокими жителями преклонного возраста

Фото: Динар Фатыхов

На малых реках Казани основная фаза паводка приходится на первую декаду апреля. Уровень воды в большинстве случаев прогнозируется в пределах нормы либо на 30—150 см выше, однако готовиться нужно ко всему, говорили сегодня на «деловом понедельнике». «Мы отслеживаем высоту и глубину подъема рек. Пока наблюдается подъем. Только когда пойдет первый спад, мы поймем, что дело пошло на убыль», — подчеркнул глава исполкома Рустем Гафаров. Подробнее о том, какая обстановка наблюдается в районах города, — в материале «Реального времени».

Апрель будет теплее нормы на 2 градуса

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, температура в апреле будет на 2 градуса превышать норму. Что касается осадков, то ожидается, что их количество будет соответствовать многолетним значениям. Об этом сообщил начальник управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин.

— На малых реках основная фаза паводка приходится на первую декаду апреля. Уровень воды в большинстве рек прогнозируется в пределах нормы либо на 30—150 см выше. Тем не менее при стремительном потеплении и ускоренном таянии снега не исключен выход воды на поймах на отдельных участках, — рассказал докладчик.

Апрель — это нестабильный месяц, который может удивить как теплом, так и неожиданными осадками, подчеркнул Сергей Чанкин.

Волга в пределах Куйбышевского водохранилища полностью освободится ото льда 20—25 апреля. Тем не менее это нестабильный месяц, который может удивить как теплом, так и неожиданными осадками, подчеркнул Чанкин. На сегодня от казанцев поступило 75 сообщений о подтоплениях, уже отработаны 72 из них. Еще три находятся в работе — речь идет о заявках из Кировского и Приволжского районов. «Только за вчерашний день поступило 15 сообщений», — добавил начальник управления гражданской защиты. Мониторинг обстановки ведется в круглосуточном режиме.

— Работу по защите города от паводка, как правило, граждане не видят, но и в районах, и в городе [ведутся] круглосуточные дежурства. Мы отслеживаем высоту и глубину подъема рек. Пока наблюдается подъем. Только когда пойдет первый спад, мы поймем, что дело пошло на убыль, — подчеркнул глава исполкома Казани Рустем Гафаров.



Рустем Гафаров призвал не допускать образования заторов.

Как районы Казани готовятся к паводку

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах наиболее подвержены затоплениям жилые массивы Северный, Сухая Река, Дружба, Борисоглебское, рассказал глава администрации Ренат Шамсутдинов. На сегодня уровень воды в реках Авиастроительного района и водоотводной канаве Ново-Савиновского существенно повысился, но находится в пределах допустимых значений. В случае ухудшения ситуации горожан смогут разместить в трех пунктах временного размещения (ПВР).

С 12 марта в адрес администрации поступило 78 заявок. По словам Рената Шамсутдинова, подтопления домовладений происходят, как правило, там, где либо нет возможности провести водоотводные канавы из-за сложного рельефа местности, либо собственники засыпали канавы, проходившие по их домовладениям.

В Кировском и Московском районах произошли подтопления в жилых массивах Займище, Ягодная Слобода, в зоне риска — Красная Горка. В адрес администрации поступило 57 заявок.

— 20 заявок поступило от одного жителя, [проживающего по адресу] на ул. Садовой, 46 в Займище. Это самая низкая точка улицы, водоотводные канавы отсутствуют, производится ежедневная откачка талых вод. Для окончательного решения проблемы улица включена в программу ремонта поселковых дорог на 2026 год, — доложил и. о. главы администрации Айдар Сагетдинов.

В Кировском и Московском районах произошли подтопления в жилых массивах Займище, Ягодная Слобода, говорит Айдар Сагетдинов.

Пять заявок поступило по ул. Повстанческой, 34 в Ягодной Слободе. Там засыпаны все водоотводные канавы, производится регулярная откачка талых вод. 2 апреля возник риск подтопления Игумново — ЧП удалось избежать, рассказал Айдар Сагетдинов и попросил рассмотреть вопрос финансирования переустройства ливневой канализации.

В администрацию Вахитовского и Приволжского районов поступило 51 обращение, рассказал глава администрации Альберт Салихов. Ежегодно повышенного внимания требовали пять участков — это улицы в Салмачах, Первомайском, Петровском и жилом массиве Плодопитомник. Ситуация в части из них улучшилась, кроме того, была проведена плановая откачка воды в проблемных точках. Что касается территории многоквартирных домов, в зону возможного подтопления попадают 20 адресов. Жители Советского района составили 24 обращения, сообщил глава администрации Роман Фатхутдинов. Все они были оперативно отработаны.

Жители Советского района составили 24 обращения, сообщил Роман Фатхутдинов.

— Анализируя обращения жителей, мы видим, что они пишут: «Приносит ветки, приносит деревья». Ну вы и без этого должны сразу это видеть и сообщать. Образуются заторы, и из-за них потом начинаются подтопления. Если мы вовремя будем это убирать, будет легче. И я прошу глав районов с «Доброй Казанью» обратить внимание, и если есть одинокие жители преклонного возраста, держать на особом контроле, — резюмировал Рустем Гафаров.



Вода в Свияге продолжает прибывать

3 марта сообщалось, что в селе Новые Сокуры Лаишевского района из‑за обильного снеготаяния были подтоплены 10 приусадебных участков и улично‑дорожная сеть. При этом жилые дома и социально значимые объекты в зону подтопления не попали. В селе Кият Буинского района из‑за повышения уровня воды в Свияге было подтоплено дорожное полотно низководного моста вблизи населенного пункта. Перелив над мостом составил 20 см, при этом отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов не было.

Аналогичная ситуация с низководным мостом сложилась в селе Черки‑Кильдуразы Буинского района: из‑за повышения уровня воды в Свияге произошло подтопление дорожного полотна. Само село в зону подтопления не попало. Кроме того, в селе Молькеево Кайбицкого района из‑за повышения уровня воды на реке Урюм были подтоплены 11 приусадебных участков по улице Речной. Жилые дома и социально значимые объекты не затронуты, транспортное сообщение с населенным пунктом сохранено.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным ведомства, за прошедшие сутки подъем воды в Свияге и большинстве ее притоков составил от 32 см до 117 см.

Уровни воды рек республики наблюдаются на отметках:

выше уровней выхода воды на пойму на р. Кубня на 112 см, на р. Малый Черемшан — на 169 см, на остальных реках ниже уровней выхода воды на пойму на 47—715 см;

выше среднемноголетних максимальных значений на 4—22 см на реках Улеме, Карле, Малый Черемшан, на остальных реках ниже на 45—481 см;

ниже опасных значений на 41—693 см.