В Татарстане отремонтируют более 200 км дорог в 2026 году

Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», также обновят более 10 искусственных сооружений

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане началась подготовка к предстоящему дорожно-строительному сезону. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Минтранс РТ.

В 2026 году по нацпроекту в республике планируется отремонтировать более 200 км региональных дорог, а также привести в нормативное состояние более 10 искусственных сооружений.

Подрядные организации уже начали заготовку инертных материалов для строительства и ремонта дорог. На данный момент подготовлено более 3 млн 487 тыс. тонн щебня, более 2 млн тонн песка и более 132 тыс. тонн песчано-гравийной смеси. Материалы проходят контроль качества для соответствия установленным стандартам.

Кроме того, проводится расконсервация асфальтобетонных заводов. Специалисты готовят оборудование к работе после зимнего периода, выполняют техническое обслуживание техники, проверяют ее работоспособность и формируют необходимые запасы сырья.

Параллельно ведется контрактация строительно-монтажных работ, включая заключение договоров с подрядными организациями и координацию их деятельности.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане начнется капитальный ремонт моста через реку Тойму на трассе М-7.

Ариана Ранцева