Все новости
В Татарстане назначен главный инспектор по маломерным судам

11:51, 06.04.2026

Должность занял Денис Мокеев, ранее возглавлявший Казанское отделение Центра ГИМС МЧС

Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Татарстане назначен главный государственный инспектор по маломерным судам. Соответствующий приказ подписан МЧС России.

Должность заместителя руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Татарстану — главного государственного инспектора по маломерным судам занял Денис Мокеев.

До назначения он с января 2021 года возглавлял Казанское инспекторское отделение Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Татарстану.

Ариана Ранцева

