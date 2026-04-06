В Татарстане назначен главный инспектор по маломерным судам
Должность занял Денис Мокеев, ранее возглавлявший Казанское отделение Центра ГИМС МЧС
В Татарстане назначен главный государственный инспектор по маломерным судам. Соответствующий приказ подписан МЧС России.
Должность заместителя руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Татарстану — главного государственного инспектора по маломерным судам занял Денис Мокеев.
До назначения он с января 2021 года возглавлял Казанское инспекторское отделение Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Татарстану.
