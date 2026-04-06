Средняя зарплата в Татарстане превысила 92 тыс. рублей

В январе 2026 года она достигла 92 457,6 рубля, увеличившись на 16,8% по сравнению с прошлым годом

Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций в Татарстане в январе 2026 года составила 92 457,6 рубля. По сравнению с январем 2025 года показатель вырос на 16,8%, сообщает Росстат.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги, увеличилась до 109,2% к уровню аналогичного периода 2025 года. Данные учитывают работников предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства.

Наиболее высокий уровень средней зарплаты в январе 2026 года зафиксирован в сфере информации и связи — 144 104,8 рубля, а также в финансовой и страховой деятельности — 135 211,3 рубля. В добыче полезных ископаемых средняя зарплата составила 129 487,3 рубля, в обрабатывающих производствах — 123 076,2 рубля.

В сфере профессиональной, научной и технической деятельности средняя зарплата достигла 106 357 рублей, а в научных исследованиях и разработках — 135 855,3 рубля.

В строительстве показатель составил 86 023,4 рубля, в транспортировке и хранении — 78 347 рублей, в оптовой и розничной торговле и ремонте автотранспорта — 72 977,9 рубля.

В социальной сфере уровень оплаты труда ниже: в здравоохранении и социальных услугах — 81 983,7 рубля, в образовании — 66 944,6 рубля, в гостиничном бизнесе и общественном питании — 62 899,6 рубля.

Ариана Ранцева