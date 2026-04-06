В Казани пройдет финальный тур российской Первой лиги по флорболу
Казанский «Ирбис» близок к чемпионскому титулу и выходу в Высшую лигу
В Казани с 9 по 12 апреля состоится финальный тур Первой лиги Национальной федерации флорбола. Все четыре соревновательных дня пройдут в спорткомплексе «Тулпар».
В финальном туре по флорболу сыграет казанский «Ирбис». Также примут участие московский «Феникс», «Пульс», «Гризли» (оба — из Архангельска) и «Олимп» из Фрязино. Для чемпионского титула «Ирбиса» достаточно одержать одну победу в четырех матчах. В случае успеха казанский клуб досрочно выйдет в Высшую лигу российского флорбола.
Расписание игр с участием «Ирбиса»:
- 9 апреля, 13:00 — «Ирбис» (Казань) — «Феникс» (Москва);
- 10 апреля, 17:00 — «Ирбис» (Казань) — «Пульс» (Архангельск);
- 11 апреля, 17:00 — «Ирбис» (Казань) — «Олимп» (Фрязино);
- 12 апреля, 15:00 — «Ирбис» (Казань) — «Гризли» (Архангельск).
В предыдущих десяти матчах чемпионата «Ирбис» одержал девять побед при одном поражении. От второго места отрыв составляет десять очков.
Торжественная церемония награждения победителей с участием министра спорта Татарстана Владимира Леонова состоится 12 апреля. Для зрителей будет подготовлена развлекательная программа с автограф-сессиями с приглашенными гостями.
