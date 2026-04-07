Благодаря участникам пасхального тиража «Русского лото» — 2025 гуманитарный центр в Набережных Челнах смог закупить продуктовые наборы для подопечных

Всего за три года в рамках прошлых розыгрышей благотворительных пасхальных тиражей «Русского лото» на дела милосердия было собрано более 153,7 млн рублей

Фото: предоставлено пресс-службой "Столото"

На часть средств, собранных благодаря участникам благотворительного пасхального тиража всероссийской государственной лотереи «Русское лото» в 2025 году, епархиальный гуманитарный центр при храме Серафима Саровского в Набережных Челнах в Республике Татарстан закупил на полгода вперед продуктовые наборы для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Гуманитарный центр в Набережных Челнах стал одним из более чем 70 социальных проектов, получивших поддержку за счет средств, направленных православной службе помощи «Милосердие» по итогам пасхального тиража 2025 года.

Гречка, тушенка, макароны, чай и другие базовые продукты — из этого состоит стандартный продуктовый набор, который гуманитарный центр при храме Серафима Саровского в Набережных Челнах закупает для своих подопечных. Набор получают те, кто в силу тяжелых жизненных обстоятельств пока не может обеспечить себя и свою семью даже базовыми продуктами питания.

«К нам обращаются многодетные семьи, родители особенных детей, одинокие пенсионеры, люди с серьезными заболеваниями и другие жители города и близлежащих поселков, которые проживают тяжелый период жизни и вынуждены обратиться за помощью. В нашем центре продуктовая помощь оказывается системно, чтобы у людей всегда была возможность накормить свои семьи», — рассказала руководитель социального отдела епархии Набережных Челнов Ольга Шевелева.

В гуманитарном центре можно получить и другую помощь, например, одежду, обувь, игрушки для детей, предметы быта и прочее. Что-то в пользу нуждающихся жертвуют неравнодушные жители города, а что-то центр закупает за счет пожертвований. Но денег хватает не всегда. Так, летом прошлого года гуманитарный центр столкнулся с дефицитом средств на закупку продуктовых наборов. Чтобы собрать сумму, которая позволила бы обеспечить подопечных центра продуктами питания на полгода вперед, на церковной благотворительной платформе «Поможем» mirom.help был открыт сбор средств, однако собранной суммы было недостаточно. Часть средств от проведения пасхального тиража «Русского лото» — 2025 помогла восполнить дефицит и обеспечить бесперебойную закупку продуктовых наборов.

«У сестричества милосердия в Набережных Челнах большая история, которая началась еще в 1990-е годы. В 2003 году из-за нехватки средств у сестер не осталось возможности оказывать поддержку нуждающимся, и пункт помощи закрыли. Два года назад настоятель храма Серафима Саровского, иеромонах Амвросий (Степанюк), предложил организовать наш гуманитарный центр, и теперь людям есть куда обратиться в трудную минуту. Но снова настал момент, когда нехватка денежных средств поставила под угрозу поток оказания помощи. Однако на этот раз благодаря участникам пасхального тиража «Русского лото» мы справились, не оставили людей без еды и продолжили работать. Я от всей души благодарю вас, участники пасхального тиража, за эту возможность», — добавила Ольга Шевелева.

гуманитарный центр при храме Серафима Саровского в Набережных Челнах

«В этом году состоится уже четвертый благотворительный пасхальный тираж «Русского лото». За три предыдущих года проведения пасхальных тиражей «Русского лото» службе помощи «Милосердие» было перечислено свыше 153,7 млн рублей. Благодаря этим средствам служба помощи оказала адресную и массовую помощь тысячам нуждающихся, а также поддержала более 200 благотворительных проектов по всей стране. Многие из этих проектов были на грани закрытия из-за того, что пожертвований не хватало даже на базовые нужды подопечных. Благодаря вкладу, который делают участники пасхальных тиражей «Русского лото», у таких проектов появляется возможность не закрываться, а продолжать свою работу и помогать тысячам людей справиться с жизненными трудностями и выйти из кризиса. В этом году у участников тиража снова есть возможность поддержать тех, кому это необходимо — как и в прошлые годы, 10 рублей с каждого проданного билета на благотворительный пасхальный тираж «Русского лото» будут направлены службе помощи «Милосердие» на благотворительность», — сказала Оксана Тубман, директор по спонсорству и КСО многопрофильного холдинга S8 Capital, в который входит «Столото».

Всего за три года в рамках прошлых розыгрышей благотворительных пасхальных тиражей «Русского лото» на дела милосердия было собрано и перечислено Православной службе помощи «Милосердие» более 153,7 млн рублей: 58,6 млн в 2023 году, 46,4 млн — в 2024-м и 48,7 млн — в 2025 году. Поддержку за счет части средств от проведения трех пасхальных тиражей «Русского лото» получили свыше 200 проектов по всей стране: около 80 проектов в 2023 году, 47 проектов — в 2024-м, более 70 проектов — в 2025-м. В их числе и те, на которые ранее был открыт сбор пожертвований на церковной благотворительной платформе «Поможем» mirom.help, однако собранных сумм было недостаточно. Часть средств от пасхальных тиражей «Русского лото» 2023, 2024 и 2025 годов помогли восполнить дефицит и запустить проекты, а кроме этого, позволили службе помощи «Милосердие» оказать массовую гуманитарную и адресную помощь тысячам людей по всей стране.

Напомним, что подопечные службы «Милосердия» — дети и взрослые с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, одинокие старики, малообеспеченные семьи и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

С 2014 года все лотереи в России — государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации. Государственный контроль (надзор) за лотереями осуществляет ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней Российской Федерации, в том числе с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в частности мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

* «Столото» — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей по объему выручки.

«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №3, коммерческое наименование — «Русское лото», срок проведения — до 31.12.2044. Подробности о лотерее — на stoloto.ru или по телефону 8 (900) 555-00-55.

Реклама. АО «ТК «Центр».

