25 человек находятся на стационарном лечении после ЧП на «Нижнекамскнефтехиме»

В Нижнекамске лечатся 15 пациентов, еще 10 — в медицинских организациях Москвы

По данным на сегодня, после ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» на стационарном лечении находятся 25 человек. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба Минздрава Татарстана.

В Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице лечатся 9 человек, в Республиканской клинической больнице — 6 человек, из которых 3 были переведены за выходные в НЦМРБ.

В медицинских организациях Москвы находятся 10 пациентов. Состояние всех пациентов средней тяжести и тяжелое, при этом стабильное.

Ранее «Реальное время» писало, что на «Нижнекамскнефтехиме» подтверждена гибель семи человек.

Ариана Ранцева