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Последние звонки, выпускные в российских школах и вузах предложили провести на «удаленке»

15:32, 13.05.2020
Последние звонки, выпускные в российских школах и вузах предложили провести на «удаленке»
Фото: realnoevremya.ru

Минпросвещения России рекомендовало школам провести последние звонки и выпускные в онлайн-режиме.

Также дистанционно провести выпускные вечера в вузах предложил и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Минобрнауки России предлагает совместно с Российским союзом ректоров, президентской платформой «Россия — страна возможностей», а также с участием всех университетов провести первый всероссийский студенческий выпускной онлайн», — отметил министр.

В частности, предложение чиновника уже поддержал ректор МГУ Виктор Садовничий, передает ТАСС.

Ранее в мэрии Казани уже заявили, что выпускникам школы в этом году придется остаться без выпускного и последнего звонка. Однако власти города отметили, что с форматом проведения праздников будут определяться исходя из эпидемиологической ситуации.

Напомним, в Казани учебный год для первых-восьмых классов завершится 23 мая, для девятых, десятых и одиннадцатых классов — 30 мая.

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