Татарстанцам назвали размер социальной доплаты неработающим пенсионерам

В общей сложности пенсии в Соцфонде России получают 1 099 855 жителей Татарстана

Неработающие пенсионеры из Татарстана получают соцдоплату, а именно 13,8 тыс. рублей. Данную сумму выплачивают при условии, что ежемесячный доход пенсионера ниже прожиточного минимума для людей пенсионного возраста, сообщили в пресс-службе ОСФР по республике.

Отмечается, что в общей сложности пенсии в Соцфонде России получают 1 099 855 жителей Татарстана. С начала 2026-го соцпенсии повысили на 6,8% с 1 апреля, а страховые пенсии (для работающих и неработающих) — с 1 января на 7,6%, до 26,5 тыс. рублей.

— Если размер индексации выплат ниже, чем в прошлом году, при расчете социальной доплаты пенсионеру доводят выплату индексации до уровня прошлого года. Суммы индексации пенсии и ЕДВ выплачиваются сверх прожиточного минимума пенсионера, и в случае, если эти суммы оказываются меньше аналогичных сумм, выплачиваемых до индексации выплат, их разница включается в размер социальной доплаты и выплачивается до даты индексации следующего года, — отметил управляющий ОСФР по Татарстану Эдуард Вафин.

Ранее казанцы назвали достойный размер пенсии.

Никита Егоров