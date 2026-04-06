Оборот общепита в Татарстане превысил 17 млрд рублей

За январь — февраль 2026 года показатель достиг 17 043,1 млн рублей и вырос на 8% к прошлому году

Оборот общественного питания в Татарстане в январе — феврале 2026 года составил 17 043,1 млн рублей. Это 108,0% к уровню аналогичного периода 2025 года в сопоставимых ценах, следует из данных Росстата.

По данным статистики, в январе оборот общественного питания достиг 8 654,5 млн рублей, что составляет 109,1% к январю 2025 года. В феврале показатель составил 8 388,6 млн рублей, или 107,0% к уровню февраля прошлого года.

При этом в сравнении с предыдущим месяцем оборот в январе составил 91,5%, а в феврале — 96,5%.

Статистика рассчитывается применительно к чистым видам экономической деятельности и включает оборот ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания.



Ариана Ранцева