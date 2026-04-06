На улице Ботанической в Казани ограничат движение почти на месяц

Ограничения действуют с 10 апреля по 7 мая из-за строительства трассы водопровода

С 10 апреля по 7 мая будет частично ограничен проезд по ул. Ботанической напротив дома №9 на ул. Дальней. Ограничение связано со строительством трассы водопровода, уведомили в Комитете внешнего благоустройства, сообщает мэрия.

Водителям рекомендуется учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Ариана Ранцева