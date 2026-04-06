Путин поручил внедрить ИИ в медицинскую практику

Президент Владимир Путин поручил обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в медицинскую практику. Они должны использоваться для автоматизации анализа медицинских данных и результатов исследований.

Среди других поручений главы государства — улучшение системы записи к врачу через портал «Госуслуги». Предполагается внедрить механизм отложенной записи, а также возможность приема в альтернативных поликлиниках.

Кроме того, к 2027 году на портале должен появиться показатель удовлетворенности населения качеством, сроками оказания и доступностью медицинской помощи.

Президент также поручил рассмотреть вопрос о недопущении простоев новых объектов первичного звена здравоохранения и проработать меры по повышению эффективности механизмов правовой защиты медицинских работников при исполнении ими профессиональных обязанностей.

Отдельные поручения касаются других сфер. Правительству предложено утвердить план восстановления и вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на период 2027–2030 годов. Также поручено рассмотреть вопрос о дополнительной государственной поддержке питомников цитрусовых культур в России.

Кабинету министров необходимо до 1 июня разработать и утвердить Стратегию развития креативной экономики.

Ариана Ранцева