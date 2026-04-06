Шри-Ланка и Россия договорились о запуске поставок нефти

Первые поставки ожидаются в середине апреля на фоне проблем с энергоснабжением, вызванных международным конфликтом

Шри-Ланка и Россия договорились о запуске поставок российской нефти в страну с середины апреля 2026 года. Об этом сообщил министр транспорта, автомагистралей и городского развития Шри-Ланки Бимал Ратнаяке.

По его словам, приоритет страны сегодня — обеспечение энергетики. Поставки стали возможны на фоне проблем с энергоснабжением, вызванных конфликтом между США и Ираном. Ранее Шри-Ланку посетили заместители министра энергетики и министра иностранных дел России, которые согласовали поставки нефти.

Министр уточнил, что первые партии российской нефти ожидаются в середине апреля.

Ариана Ранцева