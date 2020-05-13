У помощника главы Альметьевского района обнаружили COVID-19

Помощник главы Альметьевского района Анзар Юнусов заразился COVID-19, об этом сообщил сам руководитель района Тимур Нагуманов в своем «Инстаграме».

Во время трансляции Юнусов сообщил, что ни с кем не контактировал последние дни, однако после майских праздников решил сдать тест на коронавирус, который оказался положительным.

Помощник главы Альметьевского района объяснил, что ходил в продуктовый магазин без перчаток. По словам Юнусова, он мог случайно дотронуться до лица и так заразиться. Также чиновник добавил, что симптомов болезни у него нет и он чувствует себя хорошо.

Нагуманов, в свою очередь, заявил, что уходит на режим полной самоизоляции и будет работать удаленно. Также на карантин ушли четыре сотрудника районного исполкома.

Напомним, коронавирус ранее выявили у бывшего генерального директора ОЭЗ «Иннополис» Игоря Носова. А сегодня стало известно, что от коронавируса скончался Шамиль Ильясов — помощник сенатора от Татарстана Олега Морозова.



За последние сутки в Татарстане подтвердилось 87 новых случаев COVID-19. 31 человек госпитализирован, 56 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания). Всего в Татарстане зарегистрировано 1 919 случаев коронавируса, семь человек умерли. Выздоровевших за весь период — 740 (+100 за последние сутки).

