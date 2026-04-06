Татарстан попал в топ-5 турнаправлений с начала 2026 года

Особенно впечатляющие темпы роста турпотока показал Севастополь

Фото: Артем Дергунов

Татарстан занял третье место среди регионов по туристическому потоку в январе —феврале 2026 года. Так, республику посетило 435 тыс. туристов, сообщила пресс-служба зампредседателя российского правительства Дмитрия Чернышенко.

В целом по итогам первых двух месяцев 2026-го по России совершено 12 млн путешествий (+2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года). Больше всего туристов посетило Москву (2 млн), на втором месте — Краснодарский край (1,1 млн), на третьем — Московская область (967 тыс.). В топ-5, помимо Татарстана, попал и Санкт-Петербург (956 тыс.).

На шестом — десятом местах расположились Свердловская область (303 тыс.), Республика Крым (257 тыс.), Тюменская (250 тыс.), Ростовская (237 тыс.) и Иркутская (214 тыс.) области.

Также отмечается, что особенно впечатляющие темпы роста показали Севастополь (+337%), Северная Осетия — Алания (+204%), Карачаево-Черкесская Республика (119%), Республика Дагестан (+106%), Республика Тыва (+103%) и Амурская область (+74%).

Никита Егоров