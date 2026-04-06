Предприятия Татарстана в 2025 году накопили 1,6 трлн рублей долгов

Темп роста задолженности к началу года составил 126,8%, просроченная часть достигла 34,6 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев

В 2025 году общий долг предприятий Татарстана по кредитам составил 1,6 трлн руб., темп роста к началу года — 126,8%. Просроченная задолженность достигла 34,6 млрд руб., увеличившись на 160,4%. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам сообщил замминистра экономики Олег Пелевин.

Прибыль предприятий республики снизилась на 0,8% к 2024 году и составила 1 трлн руб., тогда как убытки выросли в 3,9 раза, до 254,1 млрд руб. Уровень долговой нагрузки оценивается в среднем в 21,9%, но в отдельных отраслях он значительно выше.

Наибольшие финансовые риски отмечены в пищевой промышленности, производстве резиновых и пластмассовых изделий, металлургии и автопроме. В этих секторах прибыль снижалась, убытки росли многократно, а затраты на обслуживание кредитов увеличивались.

Ранее «Реальное время» писало, что оборот общепита в Татарстане превысил 17 млрд рублей.



Ариана Ранцева