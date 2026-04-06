В Нижнекамске обновят 20 трамваев, на работы направят 1 млрд рублей

Благодаря ремонтным работам срок службы трамваев продлевается на 15 лет

В Нижнекамске намерены модернизировать 20 трамваев. На обновление направят свыше 1 млрд рублей. Источником финансирования станет в том числе и бюджет республики, сообщили на «деловом понедельнике».

Глава города Радмир Беляев назвал эту новость очень позитивной, отметив, что сегодня на линии города постоянно работает 16 трамваев.

— Состояние их вы знаете, из советского периода. Но трамвай — это экологический транспорт, вмещает до 150 человек, — обратил внимание градоначальник.

Он подчеркнул, что на данный момент соответствующей программой занимается руководство Татарстана, а также Минтранс и Минпромторг республики.

Ремонтируют данный общественный транспорт на базе «Горэлектротранспорта» (ГЭТ) Нижнекамска. Беляев подчеркнул, что благодаря ремонтным работам срок службы трамваев продлевается на 15 лет, а затраты вдвое ниже, чем при покупке нового. Так, отремонтировать один трамвай стоит 52 млн рублей. Первый отремонтированный вагон уже проходит тестирование, предполагается, что до 1 мая его пустят в рейс.

Ранее сообщалось, что в Татарстане намерены ежегодно закупать по 111 единиц общественного транспорта до 2030-го.

