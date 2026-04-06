Суды оштрафовали операторов связи на 4 млн рублей за нарушения ТСПУ

Роскомнадзор сообщил о привлечении 28 компаний к административной ответственности за несоблюдение правил установки технических средств

Фото: Артем Дергунов

Суды оштрафовали российских операторов связи на 4 млн рублей за нарушение правил установки и использования технических средств противодействия угрозам для интернета, сообщает «Интерфакс».

По данным Роскомнадзора, с 15 октября 2025 по 31 марта 2026 года территориальные управления ведомства оформили материалы в отношении 28 операторов связи за нарушения требований к пропуску трафика через технические средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности работы интернет-сети и сети связи общего пользования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По 15 фактам суды назначили штрафы на общую сумму 4 млн рублей, по пяти — вынесли предупреждения, по восьми — заседания еще ожидаются. К административной ответственности привлекаются как юридические, так и должностные лица.

В Роскомнадзоре напомнили, что нарушение правил установки и использования ТСПУ является серьезным правонарушением: штрафы для юридических лиц могут достигать 1 млн рублей, для должностных лиц — 30—50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — 50—100 тыс. рублей. При повторных нарушениях штрафы для компаний увеличиваются до 3—5 млн рублей, а должностным лицам и предпринимателям за систематические нарушения грозит до трех лет лишения свободы по ст. 274.2 УК РФ.

Ариана Ранцева