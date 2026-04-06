Минобороны РФ сообщило о поражении военных объектов ВСУ
По данным ведомства, за сутки также сбиты 2 ракеты «Нептун» и 693 беспилотника
Министерство обороны России опубликовало новые данные о ходе боевых действий.
По информации ведомства, за прошедшие сутки российские войска поразили цеха производства систем управления и комплектующих для оперативно-тактических ракет, используемых вооруженными силами Украины.
Также российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 693 беспилотника самолетного типа.
По данным министерства, потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили около 1 210 военнослужащих за сутки.
Ранее «Реальное время» писало, что восемь человек пострадали при налете БПЛА на Новороссийск.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».