Минобороны РФ сообщило о поражении военных объектов ВСУ

13:14, 06.04.2026

По данным ведомства, за сутки также сбиты 2 ракеты «Нептун» и 693 беспилотника

Министерство обороны России опубликовало новые данные о ходе боевых действий.

По информации ведомства, за прошедшие сутки российские войска поразили цеха производства систем управления и комплектующих для оперативно-тактических ракет, используемых вооруженными силами Украины.

Также российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 693 беспилотника самолетного типа.

По данным министерства, потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили около 1 210 военнослужащих за сутки.

Ранее «Реальное время» писало, что восемь человек пострадали при налете БПЛА на Новороссийск.

Ариана Ранцева

