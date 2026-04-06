В Татарстане намерены ежегодно закупать по 111 единиц общественного транспорта до 2030-го

К 2030-му доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, составит минимум 85%

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане будут закупать по 111 единиц общественного транспорта каждый год. Такой объем закупок планируется совершать до 2030 года, сообщил глава Минтранса республики Фарит Ханифов на заседании комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию в понедельник.

Он отметил, что к 2030-му доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, составит минимум 85%.

— В целях достижения федерального показателя к 2030 году планируется обновление подвижного состава общественного транспорта в среднем по 111 единиц в год, — сказал Ханифов.

По его словам, на данный момент в нормативном состоянии находится 82% татарстанского автопарка. В общей сложности в республике имеется 2,4 тыс. единиц общественного транспорта, которые обслуживают 577 маршрутов.

Никита Егоров