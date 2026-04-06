Москва рассчитывает на меры Сербии и Венгрии по защите газопроводов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает точными данными о том, кто стоит за попытками атак на «Турецкий поток» в Сербии, но рассматривает Киев как возможного инициатора.
В Кремле рассчитывают, что Сербия и Венгрия будут принимать меры для минимизации угрозы для «Турецкого» и «Голубого» потоков.
Песков отметил, что переговорный процесс по Украине в трехстороннем формате пока приостановлен, однако обмен информацией с США продолжается.
Кроме того, в Кремле констатировали, что уровень напряженности в регионе в связи с агрессией против Ирана растет, что уже оказывает негативное влияние на глобальную экономику.
Также пресс-секретарь сообщил, что Кремль видел заявления Дональда Трампа с требованием к Ирану открыть Ормузский пролив, но предпочитает их не комментировать.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».