Москва рассчитывает на меры Сербии и Венгрии по защите газопроводов

Сербия и Венгрия должны минимизировать угрозу для «Турецкого» и «Голубого» потоков, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает точными данными о том, кто стоит за попытками атак на «Турецкий поток» в Сербии, но рассматривает Киев как возможного инициатора.

В Кремле рассчитывают, что Сербия и Венгрия будут принимать меры для минимизации угрозы для «Турецкого» и «Голубого» потоков.

Песков отметил, что переговорный процесс по Украине в трехстороннем формате пока приостановлен, однако обмен информацией с США продолжается.

Кроме того, в Кремле констатировали, что уровень напряженности в регионе в связи с агрессией против Ирана растет, что уже оказывает негативное влияние на глобальную экономику.

Также пресс-секретарь сообщил, что Кремль видел заявления Дональда Трампа с требованием к Ирану открыть Ормузский пролив, но предпочитает их не комментировать.

Ранее Песков заявлял, что Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС.

Ариана Ранцева