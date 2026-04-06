Казань внедряет автоматический контроль за состоянием городской среды

Комплексы фиксации нарушений помогут оперативно накладывать штрафы за фасады, уборку и благоустройство дворов

Управление административно-технической инспекции (УАТИ) Казани внедряет комплексы автоматической фиксации нарушений для оперативного наложения штрафов за повреждения фасадов, несвоевременную уборку и недочеты благоустройства дворов. Об этом сообщил начальник УАТИ Артур Мухаметшин.

С начала 2025 года за нарушения состояния фасадов уже составлено 203 материала. Управляющие компании должны привести в порядок детские и спортивные площадки, скамейки, урны и ограждения после зимней уборки снега. Параллельно в городе проходит двухмесячник по санитарной очистке, за несоблюдение правил уборки составлено 132 протокола.

До 31 мая должны завершиться работы по благоустройству мест после земляных работ, с июня 2026 года инспекторы будут составлять протоколы за каждый незакрытый ордер. Также усиливается контроль за уходом за зелеными насаждениями и проводится весенняя дезинсекция и дератизация городских парков и набережных.

