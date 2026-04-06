Россия и Саудовская Аравия отменят визы для краткосрочных поездок с 11 мая

Граждане обеих стран смогут пребывать на территории другой страны до 90 дней без визы

С 11 мая 2026 года вступает в силу Соглашение между Россией и Саудовской Аравии о взаимной отмене визовых требований для граждан обеих стран. Об этом сообщил МИД РФ.

По соглашению граждане России могут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без визы непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. При этом запрещено осуществлять трудовую деятельность, получать образование или проживать на территории Королевства.

Аналогичные условия предоставлены гражданам Саудовской Аравии при посещении России. Для работы, учебы, проживания или совершения хаджа/умры по-прежнему требуется оформление соответствующей визы.

Ранее «Реальное время» писало, что Китай готов продлить безвизовый режим для россиян до 2027 года.



Ариана Ранцева