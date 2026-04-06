Минниханов обсудил строительство комплекса для пожарных и спасателей

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов в Москве встретился с министром по делам гражданской обороны РФ Александром Куренковым. На встрече обсудили ход строительства учебно-тренировочного комплекса в Лаишевском районе Татарстана. Об этом «Реальному времени» сообщает пресс-служба раиса.

Комплекс предназначен для практической подготовки специалистов к действиям в условиях, максимально приближенных к реальным. Строительство ведется к международному салону «Комплексная безопасность», который пройдет в сентябре в Казани.

В настоящее время продолжаются работы по проектированию инженерных систем, кирпичной кладке, бетонированию и подготовке тренировочных площадок. Также обсуждалась комплектация комплекса кадрами.

Ариана Ранцева