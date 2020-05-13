Новый перенос ЕГЭ держит в напряжении 16 тысяч татарстанских выпускников

ЕГЭ: примут позже, но не у всех

Сегодня замминистра просвещения РФ Виктор Басюк сообщил регионам о том, что сроки проведения ЕГЭ в 2020 году снова скорректируют. С 8 июня их начало переносят «на более поздний период». Это решение Басюк объяснил рекомендациями органов здравоохранения: в текущей ситуации важно защитить здоровье детей и педагогов.



Точных сроков ЕГЭ снова нет: их опять обещали «озвучить в ближайшее время». Но тем выпускникам, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут выставить отметки просто по итогам года. Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко сегодня пояснил, что одиннадцатиклассники будут сдавать только по два предмета в рамках ЕГЭ — те, которые нужны им для поступления в вуз.

«ЕГЭ — действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения», — приводится цитата министра просвещения Сергея Кравцова. Остальные выпускники, скорее всего, не будут сдавать даже обязательных русского языка и математики.

В Министерстве образования Республики Татарстан «Реальному времени» уточнили, что ведомство работает строго по распоряжениям федерального министерства и более точная информация по этому вопросу поступит в начале следующей недели.

В Татарстане ЕГЭ в этом году должны были сдавать 16 207 выпускников, 5 764 из них — в Казани.

ОГЭ: отменяют для всех

А вот девятиклассники могут уже танцевать: сначала им отменили необязательные ОГЭ и оставили только обязательные русский и математику, а сегодня огласили информацию о том, что ОГЭ, скорее всего, отменят. Итоговые оценки в аттестат выставят на основании годовых баллов. По этим же оценкам должны провести свою приемную кампанию техникумы и колледжи.

Итого сегодня могут выдохнуть 37 143 девятиклассника по всему Татарстану (11 052 — в Казани).

Мнение учителя: «Дети перегорят эмоционально»

Галина Артамонова — преподаватель русского языка и литературы, в школе работает 37 лет. В этом году она выпускает 11-й класс, и вот как она видит ситуацию:

— Мои ученики готовились к ЕГЭ весь год. Они уже прошли всю базовую программу и сейчас находятся в огромном напряжении. Сейчас, во время дистанционного обучения, я с ними на связи постоянно: они присылают мне тренировочные сочинения каждый день. Для нас не было ни праздников, ни выходных. Я считаю, что снова откладывать экзамен — это издевательство над детьми. Они все последние месяцы только и делают, что готовятся к этим экзаменам. И сейчас готовы на 100% (если судить по моим ученикам). Если это отложить на неопределенный срок — во-первых, школьники могут забыть то, что сейчас знают, потерять наработанный тонус. А во-вторых, неизбежно перегорят эмоционально. Ведь на их психику сейчас ложится колоссальная нагрузка. Ребята живут надеждой нормально сдать эти экзамены, потому что в 11-м классе сейчас случайных людей нет. Туда идут в основном те дети, которые прицельно направляются в вузы и идут этой дорогой целых два года. И вот представьте себе, как сейчас они напряжены. Каково их психологическое состояние, сколько же их еще можно мучить!

На вопрос о том, как она оценивает отмену ОГЭ, Галина Андреевна сказала, что с этим решением согласна. Дети еще не прошли всего объема знаний по этому предмету, и сейчас в 9-м классе учеба идет своим чередом. Поэтому, по ее мнению, аттестовать школьников по годовым оценкам — самый безболезненный вариант.

На вопрос «Реального времени» о том, что теперь будет с теми одиннадцатиклассниками, которым снова оттянули «час Х», она ответила:

— Для них пропадает то время, на которое перенесут экзамен. Но однозначно — все это для них совсем не подарок, и мне за них очень обидно. Должны ли будут учителя продолжать готовить их и летом, до новых сроков? А куда мы денемся, если нам велят? Будем готовить.

Людмила Губаева