В Мамадыше чиновник направил бюджетные деньги на погашение личного долга — его оштрафовали

По представлению прокуратуры он уволен по утрате доверия

Прокуратура Мамадышского района выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях начальника муниципального казенного учреждения «Отдел образования» исполнительного комитета района Ильдуса Габдрахманова, сообщает прокуратура РТ.

В ходе проверки установлено, что должностное лицо не приняло меры по предотвращению конфликта интересов. При наличии личного долга перед директором потребительского кооператива Габдрахманов, не уведомив руководство, составил фиктивный акт выполненных работ на сумму свыше 157 тыс. рублей об оказании услуг по организации питания в детском саду. При этом фактически услуги не оказывались.

По его поручению бухгалтерия произвела оплату, в результате чего бюджетные средства были перечислены на счет кооператива и направлены на погашение личного долга.

По материалам проверки прокуратуры в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура внесла представление с требованием уволить чиновника в связи с утратой доверия. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.

