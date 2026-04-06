Татарстан собирается выплачивать по 1 млн рублей для релокации врачей из стран СНГ

В Татарстане на селе не хватает 569 врачей общей практики, пульмонологов и гинекологов

Фото: Ринат Назметдинов

Министерство здравоохранения Татарстана подготовило новые меры по преодолению дефицита врачей узких специальностей в сельской местности. Тем, кто согласится переехать на работу в сельский ФАП, предполагается выплачивать единовременную помощь в 1 млн рублей. Соответствующий проект постановления Кабинета министров РТ проходит межведомственное согласование, сообщил замминистра здравоохранения РТ Ильнур Сибгатов на заседании бюджетного комитета Госсовета РТ.

По его словам, готовящиеся выплаты предназначены для иногородних врачей общей практики, пульмонологов, врачей-гинекологов, начавших работу на селе с 1 января 2026 года. Всего планируется привлечь 569 специалистов из разных регионов, в том числе из дальнего и ближнего зарубежья. При этом мера не будет распространяться на врачей с татарстанской пропиской.

Кроме того, в систему здравоохранения РТ в этом году вольются 1 400—1 600 выпускников медицинских вузов. Как известно, они обязаны отработать от одного года до 3,5 года под руководством наставника в государственных медицинских учреждениях, частных клиниках, работающих по программе ОМС. В случае отказа молодые специалисты не смогут получить аккредитацию на новый срок для ведения медицинской практики, уточнил замминистра здравоохранения РТ Ильнур Сибгатов.

В настоящее время укомплектованность врачами в системе здравоохранения РТ составляет 71%. Острая нехватка врачей складывается в малых городах, к примеру в Бугульме, уточнил он.

Луиза Игнатьева