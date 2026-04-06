В Татарстане направят 8 млн рублей на поддержку кинопроизводства в 2026 году

Поучаствовать в конкурсе смогут некоммерческие организации республики

Минкульт Татарстана в 2026 году направит 8 млн рублей на создание фильмов. Поучаствовать в конкурсе смогут некоммерческие организации республики, а победителям дадут субсидию на полный цикл производства, сообщила пресс-служба министерства.

Среди запланированных проектов:

— цикл социальных роликов (соблюдение ПДД, охрана окружающей среды, профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма) — документальное короткометражное кино на 500 тыс. рублей;

— фильм о творчестве Кави Наджми к 125-летию со дня рождения поэта в 2026 году — документальная короткометражка на 500 тыс. рублей;

— фильм в жанре экспериментального кино (авангардное, абстрактное, ненарративное, альтернативное, поэтическое кино), исследующее творчество деятелей искусства Татарстана — например, посвященное 195-летию Ивана Шишкина, — на 500 тыс. рублей;

— фильм-микродрама в вертикальном формате — игровой сериал (50 серий) на 2,5 млн рублей;

— фильм о российских военнослужащих — участниках специальной военной операции — документальный полнометражный на 1 млн рублей;

— цикл короткометражных фильмов о современном искусстве Татарстана — игровой короткометражный (два фильма) на 1 млн рублей;

— фильм об истории, культуре и традициях народов Татарстана — анимация на 1 млн рублей.

