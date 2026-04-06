«Рубин» одержал гостевую победу над «Сочи» с минимальным счетом

Единственный гол казанцев забил Руслан Безруков

«Рубин» в гостях обыграл «Сочи» со счетом 1:0 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Команда Франка Артиги не проигрывает в чемпионате четвертую игру подряд.

Единственный мяч на 19-й минуте встречи забил полузащитник «Рубина» Руслан Безруков. В воротах казанцев «сухой» матч провел Евгений Ставер. В середине второго тайма судьи не засчитали гол «Сочи» из-за офсайда.

Впервые с декабря за «Рубин» сыграл Мирлинд Даку, лучший бомбардир казанцев ранее был травмирован. За 32 минут форвард не отметился результативными действиями.

«Рубин» после победы вернулся на 7-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Казанцы обогнали московское «Динамо», оставив «бело-голубых» восьмыми. «Сочи» сохранил за собой последнее 16-е место в таблице.

Следующий матч «Рубин» проведет 11 апреля в Казани с «Оренбургом» в 16:30 мск.

Зульфат Шафигуллин