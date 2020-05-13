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Девятиклассники не будут сдавать обязательные экзамены в этом году

13:27, 13.05.2020
Девятиклассники не будут сдавать обязательные экзамены в этом году
Фото: realnoevremya.ru

Выпускники 9-х классов в этом году не будут сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике.

Итоговые оценки выставят на основании годовых, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Также в ведомстве перенесли сроки проведения ЕГЭ. Экзамены перенесли с 8 июня на более поздний срок.

Помимо этого, учащимся 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, оценки в аттестат могут выставить по итогам года.

Ранее общественник и политик из Казани Ирина Волынец, возглавляющая движение Национальный родительский комитет, заявила, что считает необходимым отменить ОГЭ и зачислять школьников в колледжи и техникумы по итоговым оценкам.

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