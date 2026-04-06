Татарстанцам рассказали о погоде до конца недели

В субботу осадков не ожидается

Фото: Динар Фатыхов

В предстоящие сутки, 7 апреля, ночью ожидается дождь, местами с мокрым снегом, днем сохранится небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман, в течение суток сильный ветер до 16 м/с. Минимальная температура ночью составит от 0 до +5 °C, днем воздух прогреется до +9..+14 °C, в восточных районах местами до +18°.

В среду, 8 апреля, также не обойдется без осадков, и местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью понизится до 0..+5 °C, днем потеплеет до +8..+13 °C, местами до +17 °C.

В четверг, 9 апреля, в связи с прохождением через республику активного фронтального раздела ожидаются дожди. В ночные часы температура составит +1..+6 °C, днем воздух прогреется до +8..+13 °C, местами до +16 °C.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в пятницу, 10 апреля, республика будет находиться под влиянием атмосферного фронта с небольшим дождем, температура днем ожидается +7..+12 °C. В субботу, 11 апреля, без существенных осадков, в дневные часы потеплеет до +10 ..+15 °C.



Никита Егоров