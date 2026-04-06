В Татарстане за неделю произошло 33 ДТП без погибших

12:39, 06.04.2026

С 30 марта по 5 апреля 2026 года на дорогах республики пострадали 39 человек

Фото: Артем Дергунов

На дорогах Татарстана с 30 марта по 5 апреля 2026 года зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, в результате ДТП погибших нет. Ранения получили 39 человек.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани снизилось число задержанных пьяных водителей.

Ариана Ранцева

ОбществоАвто Татарстан

