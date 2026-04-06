Матч «Рубина» с «Сочи» могут отменить из-за опоздания главного судьи

Арбитр Новиков задерживается из-за ограничений полетов в аэропортах Краснодарского края

Фото: Динар Фатыхов

Гостевой матч «Рубина» против «Сочи» могут отменить из-за возможного опоздания главного судьи. Об этом сообщает журналист-инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, судья Никита Новиков не смог вовремя вылететь в Сочи из-за задержек в аэропортах Краснодарского края. В воскресенье в регионе несколько раз за день объявлялся режим «Беспилотная опасность». Самолет с Новиковым на борту приземлился на запасной аэродром в Астрахани, сегодня арбитр должен прилететь в Сочи, если не будет ограничений.

При этом два помощника судьи уже прибыли в город и готовятся к игре. Встреча между «Сочи» и «Рубином» должна начаться в 19.30 по московскому времени в понедельник.

Матч в Сочи станет дебютным для Никиты Новикова в качестве главного судьи на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее арбитр работал в высшем дивизионе страны лишь в статусе резервного.

«Рубин» после 22 сыгранных туров занимает восьмое место, «Сочи» замыкает турнирную таблицу чемпионата РПЛ.

Зульфат Шафигуллин