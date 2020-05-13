Как получить «путинские выплаты» на детей: подробности от ПФР

Фото: Максим Платонов

Сегодня начальник отдела назначения и перерасчета пенсий отделения Пенсионного фонда РФ по РТ Светлана Гайдук провела пресс-конференцию, на которой объяснила, кто имеет право на новые выплаты для семей с детьми, анонсированные Владимиром Путиным 11 мая.

В «Реальном времени» — подробный разбор процедуры.

Кто имеет право на выплаты

На 5 000 ежемесячно с апреля 2020 по июнь 2020 года теперь имеют право и те, чьи дети рождены в период с 1 апреля 2017 по 31 декабря 2019 года. Этот ребенок должен быть единственным.

На единовременную выплату в 10 тысяч претендуют дети, которые рождены с 11 мая 2004 по 30 июня 2017 года. На дату 11 мая опираются, поскольку она правоустанавливающая — именно тогда был издан указ президента №317, расширяющий круг семей, имеющих право на адресную поддержку государства.

Если в семье несколько детей, подходящих под условия единовременной выплаты в 10 тысяч рублей, то ее получат на каждого.

Светлана Гайдук объяснила, кто имеет право на новые выплаты для семей с детьми, анонсированные Владимиром Путиным 11 мая. Фото tatar-inform.ru

Кто не имеет права на выплаты

На детей, которым исполнилось 16 лет до 11 мая, выплаты производиться не будут.

Лица, не являющиеся гражданами РФ, не имеют права на выплаты.

Граждане РФ, постоянно проживающие за рубежом, не имеют права на выплаты (если сведения об этом имеются в ПФ РФ).

Если ребенок ушел из жизни на момент подачи заявления — его семья выплату на него не получит.

Как и в каком порядке получить выплату

Как подать заявление?

Электронное заявление на выплату может подать только родитель (или мать, или отец). Заявление на единовременную выплату пока принимается только на сайте госуслуг, на 5-тысячные — и на «Госуслугах», и на сайте Пенсионного фонда РФ.

Нужно заполнить электронную форму: ввести личные данные, банковские реквизиты.

Заявление на единовременную выплату пока принимается только на сайте госуслуг, на 5-тысячные — и на «Госуслугах», и на сайте Пенсионного фонда РФ

Что делать опекунам?

Если речь идет о законном представителе или опекуне, статус которого подтверждается удостоверением, то они должны лично прийти в отделение Пенсионного фонда или в МФЦ с паспортом, удостоверением опекуна и документами на ребенка. Электронное заявление подать он не может.

Что будет, если неправильно заполнить заявление?



Если в заявлении будет допущена ошибка (особенно в банковских реквизитах), то перечисленные из ПФР деньги вернутся на его счет, и процедуру нужно будет повторить еще раз.

Куда поступают деньги, можно ли получить их наличными?

Выплата производится строго на банковские счета. Через почтовые отделения она не предусмотрена. Можно указать реквизиты любого банка.

Если ребенку исполняется 3 года 15 мая, то можно ли получить на него обе выплаты — и 5, и 15 тысяч?

Да, семья в этом случае может получить две выплаты за май.

Светлана Гайдук привела данные оперативных расчетов: единовременными и ежемесячными пособиями будут охвачены около 700 000 детей. Фото Ильи Репина

Как долго продлятся все эти выплаты?

И на единовременную, и на ежемесячную выплаты заявки принимаются до 1 октября, то есть на это отводится 5 месяцев. Поэтому в ПФ РФ призывают не торопиться с подачей заявлений и не обваливать сайт госуслуг конкретно сегодня и завтра.

Сколько времени будет рассматриваться заявление?

Сроки рассмотрения заявления на оба вида выплат — пять рабочих дней. В течение трех рабочих дней средства будут перечислены на лицевые счета заявителей.



Будут ли на эти деньги начисляться налоги?

Налог на доход с этих средств взиматься не будет. В правилах осуществления этих выплат есть оговорка: они не включаются в состав дохода, который учитывается официальными органами для оформления субсидий, поскольку эти деньги — адресная поддержка.

В Татарстане анонсированные выплаты получат 700 000 детей

Светлана Гайдук привела данные оперативных расчетов: единовременными и ежемесячными пособиями будут охвачены около 700 000 детей. Порядка 640 тысяч из них получат единовременную выплату по 10 тысяч рублей, около 54 тысяч охватят выплатами в 5 тысяч рублей. Программа финансируется исключительно из средств федерального бюджета.

Ранее выплаты из первой волны на детей до 3 лет получили около 68 тысяч семей, имеющих право на материнский капитал.

Людмила Губаева