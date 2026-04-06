Duty free по-узбекски: татарстанский бизнес позвали на границу с Афганистаном

Минсельхозу Татарстана предложили переориентировать экспорт сельхозпродукции на Узбекистан

Татарстан и Узбекистан обсуждают возможность оживления торговли за счет беспошлинного оборота товаров через трансграничную зону «Термез», открывшуюся в августе 2024 года. На российско-узбекской конференции «Сурхандарья — Татарстан» руководство МЦТ «Термез» предложило бизнесу создавать сборочные производства в обмен на беспошлинный импорт овощей, зелени и фруктов. Сейчас по этой схеме работает ГК «Лето», импортирующая в РТ томаты. Инициатива не вызвала особого энтузиазма у «Химграда», подробности — в материале «Реального времени».

Узбекистан инициировал проведение очередной российско-узбекской конференции, на которой обсуждались возможности перевалки грузов через город Термез (на границе Узбекистана и Афганистана) в рамках международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг».

«Термезкому узлу отводится ключевая роль связующего звена между Центральной и Южной Азией, обеспечивающего кратчайший выход к портам Индийского океана», — отметил на конференции первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Акрамжон Неъматов. Год назад эту зону посещал Рустам Минниханов с делегацией Минпромторга Татарстана.

Учитывая важность момента, на конференцию приехали замглавы МИД России Михаил Галузин и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Узбекистане Алексей Ерхов, а международный дискуссионный клуб «Валдай» выступил соорганизатором конференции. Встреча проходила в городе Термезе на территории свободной торговой зоны.

Татарстан давно участвует в обновлении инфраструктуры Узбекистана, поэтому власти республики получили приглашение и приняли участие в практической части конференции. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рустем Гайнуллов выступил в деловой части «Сурхандарья — Татарстан», посвященной возможности налаживания экспорта продукции через Термез (административный центр Сурхандарьинской области Узбекистана, — прим. авт.).

«Сделано в Термезе» — входной билет на рынки Афганистана и Пакистана

Для этого узбекские девелоперы построили международный торговый центр «Термез», который функционирует в режиме свободной торговой зоны Airitom Free Zone с лета 2024 года. По словам коммерческого директора МТЦ «Термез» (Airitom Free Zone) Зафара Абдукеримова, здесь хранение, сортировка, перевалка российских товаров ведется без излишних таможенных барьеров. Отсюда можно осуществлять экспорт зерна, растительных масел и другой продукции на азиатские рынки. Ближайшие рынки — это Афганистан, Пакистан и Индия. Какой объем российских грузов проходит через Термез в настоящий момент, он не уточнил.

При этом руководство зоны предложило организовать сборочные производства. По его словам, Узбекистан заинтересован в налаживании выпуска сельскохозяйственной техники, автокомпонентов и электронной техники. «Маркировка «Сделано в Термезе» откроет доступ к рынкам, которые ранее были логистически недоступными», — сказал он. В дополнение он пообещал закупки энергетического оборудования при модернизации инфраструктуры региона.

На обратном направлении он предложил наладить импорт свежих овощей, зелени и фруктов из Азии. По его мнению, зеленый коридор беспошлинных поставок свежей плодоовощной продукции через Термез сможет удовлетворить потребности РФ и соседних стран. В каком объеме возможна отгрузка овощей, им не уточнялось. «Россия рассматривает МТЦ «Термез» не как конкурента своим логическим узлам, а как важнейшего партнера в создании единого бесшовного пространства торговли в Евразии», — заключил он.

Молоко в обмен на свежие овощи

Узбекистан является вторым по величине внешнеторговым партнером Татарстана. По итогам 2025 года объем экспорта составил $427 млн, но доля сельскохозяйственной продукции невелика, согласился с необходимостью оживления торговли замминистра Рустем Гайнуллов. По его словам, переработчики экспортировали продукции на $38,3 млн. «На самом деле это примерно 7—8% от общего объема экспорта. Мы считаем, что здесь есть огромный резерв», — сказал он. В беспошлинной зоне сейчас работает ГК «Лето», импортирующая в РТ томаты, выращенные в Сурхандарье, отметил он.

Хорошо идет сахар, масложировая продукция, но не молочная продукция. На фоне затоваривания ими складов он считает важным расширить объемы экспорта молочки. Достигнуты договоренности с узбекской ГУ «Навруз» о закупках молочной продукции. Взамен возможны встречные поставки овощеводческой продукции в Татарстан. Но этого недостаточно, считает он.

Касаясь промышленной кооперации, он сообщил, что КАМАЗ заинтересован развивать дистрибуцию и обслуживание техники с местными поставщиками на территории Сурхандарьинской области. Челнинский «РемДизель» готов к созданию СП для выпуска техники гражданского назначения. В настоящее время «Татнефть» запускает сеть АЗС на территории Узбекистана, а «КЭР-Холдинг» поставляет электротехническую продукцию, добавил замминистра Рустем Гайнуллов.

«Химград» способствует притоку инвестиций

Инициатива с беспошлинной торговлей в Термезе, похоже, вызвала ревность у казанского «Химграда». Как ни крути, но новый хаб создает конкуренцию промышленным паркам, построенным им совместно с узбекской химической компанией «Узкимёсаноат». Руководитель зарубежных проектов АО «Химград» Руслан Сабиров напомнил, что компания пришла в Узбекистан развивать химическую промышленность, и теперь запланированы инвестиции в $33 млн.

«В 2022 году был запущен технопарк «Чирчик» в Ташкентской области, а в 2023 году — промышленный парк «Джизак». Технопарк «Чирчик» уже полностью заполнен, его резидентами являются крупные предприятия, такие как «Эйдос Медицина», «Химпласт Корпорейшн», «Бионоватик» и «Полимер». Они произвели продукции на $60 млн. Причем половина производимой продукции ориентирована на экспорт», — сообщил руководитель зарубежных проектов АО «Химград» Руслан Сабиров.

В настоящее время завершается строительство еще двух аналогичных комплексов в Бухарской и Навоийской областях. Ход строительства находится под личным контролем президентов.

В общей сложности на четырех площадках размещено более 40 резидентов, привлекших инвестиции на $200 млн, добавил он. И подчеркнул, что промпарки также имеют льготный режим и преференции, которые помогают развивать химическую промышленность Узбекистана.

И вскользь заметил, что в рамках стратегического партнерства на Евразийском пространстве «Химграду» выделены 10 га земли в Азербайджане (там, где есть выход на Каспийские порты). В Сумгаите реализуется совместный проект технопарка. Первая очередь построена — это 10 тысяч кв. м, есть налоговые льготы. Чтобы снять напряжение в дискуссии, председатель клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий поспешил закрыть разговор.

Логисты переходят на железную дорогу

Сухопутные перевозки через Узбекистан и Туркменистан стали более предпочтительными, чем по морю через Иран, отметил ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований и Китая РАН Шамиль Еникеев.

«В этом году всего за несколько дней до эскалации конфликта на Ближнем Востоке в Стамбуле проходила встреча министров транспорта Узбекистана, Ирана и Турции. Тогда стороны активно обсуждали интеграцию строящейся железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан с иранскими портами и турецкими терминалами. Предполагалось, что этот маршрут станет одним из ключевых для выхода на мировые рынки. Но после 28 февраля, когда начались боевые действия и удары по портовой инфраструктуре Ирана, эти планы встали на паузу, — напомнил он. — Иранские порты оказались под ударом, а Тегеран ввел запрет на экспорт продовольствия, что также создало негативную тенденцию».

В такой ситуации логисты переходят на железную дорогу. «По итогам 2025 года объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Узбекистаном достиг 32,3 млн тонн, прибавив 16% к предыдущему 2024 году. При этом интересно, что стороны также договаривались нарастить этот показатель до 60 млн тонн, что говорит о серьезных намерениях развивать северное направление. Сдерживающим фактором для развития морского направления «Север — Юг» сегодня выступает в первую очередь нехватка специализированной портовой инфраструктуры. Однако вопрос заключается в том, насколько долго продлится этот конфликт с учетом двенадцатидневной войны. Вошли ли мы в период длительной нестабильности либо это будет краткосрочное событие? Хотя есть разные оценки по этому поводу: кто-то говорит, что это может продлиться несколько лет, кто-то — что все закончится к осени, кто-то — что в апреле», — рассуждает он.

Другое дело, насколько это направление может измениться после окончания вооруженного противостояния. Возможно ли удешевление перевозок? По мнению Шамиля Еникеева, отсутствие в портах России и Ирана на Каспии спецтерминалов для перевалки зерна и удобрений негативно сказывается на общей динамике коридора МТК «Север — Юг». «Если посмотреть, что происходило до недавнего времени в Каспийских портах, задействованных в рамках МТК «Север — Юг», они обеспечивали 20% морских перевозок несырьевых товаров, примерно такой же процент зерна и практически 100% минеральных строительных материалов».

