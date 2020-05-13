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Бизнес-омбудсмен Татарстана предложил открыть автошколы

16:25, 13.05.2020
Бизнес-омбудсмен Татарстана предложил открыть автошколы
Фото: realnoevremya.ru

Уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев предложил открыть автошколы.

Он подчеркнул, что на горячую линию к нему часто обращаются владельцы автошкол. Они отмечают, что невозможность проводить практические занятия сейчас негативно сказывается на процессе обучения.

Соответствующие запросы Абдулганиев направил министру образования и науки РТ Рафису Бурганову и руководителю управления Роспотребнадзора по РТ Марине Патяшиной.

В своем обращении бизнес-омбудсмен Татарстана попросил рассмотреть до 16 мая возможность возобновления работы автошкол. В том числе речь идет о возможности проведения практических занятий с соблюдением требований, предъявляемых для перевозки пассажиров легковым такси, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей.

Ранее Фарид Абдулганиев поддержал возобновление работы торговых центров на территории республики.

ОбществоВластьБизнесУслуги Татарстан
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