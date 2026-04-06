Казань запускает цифровой реестр для контроля парковки на газонах
Инструмент позволит минимизировать судебные споры и фиксировать нарушения даже зимой
Управление административно-технической инспекции Казани начнет использовать цифровой реестр зеленых насаждений для выявления нарушителей правил парковки и снижения числа судебных споров. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник Управления Артур Мухаметшин, сообщает мэрия.
Реестр уже добавлен в виде отдельного слоя в информационной системе градостроительной деятельности КМГИС. Для его полноценного применения готовятся дополнительные нормативные акты. Новый инструмент позволит привлекать водителей к ответственности за парковку на газонах даже в зимний период.
В 2025 году инспекторы выявили более 22 тыс. случаев парковки на зеленых территориях. Особое внимание уделяется популярным рекреационным зонам: на территории у озера Лебяжье было зафиксировано 382 автомобиля, припаркованных на газонах.
Мухаметшин отметил, что усиление контроля за парковкой необходимо для сохранения городского благоустройства и защиты зеленых насаждений, подвергающихся повреждению колесами автомобилей.
