Оценка за поведение в школах будет трехбалльной, сообщили в Минпросвещения
Такой вариант посчитали самым успешным
Оценка за поведение в школах будет трехбалльной: образцовое, допустимое и недопустимое. Об этом сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова, чьи слова приводит РИА «Новости».
По ее словам, при обсуждении выбирали между тремя моделями: двухуровневой (зачет/незачет), трехуровневой (образцовое, допустимое, недопустимое) и пятиуровневой. В итоге второй вариант посчитали самым успешным.
Принятую систему оценивания в качестве тестирования введут в 2026/27 учебном году в десяти школах каждого из регионов. Еще спустя год их внедрят во всех российских школах.
Под критерии оценивания попадут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность школьника.
Со слов главного специалиста Института изучения детства, семьи и воспитания Марины Коневой, оценку за поведение будут ставить коллегиально при участии классных руководителей, учителей-предметников и педагогов-психологов.
