Роскомнадзор сообщил о рекордном всплеске кибератак

В пиковую неделю число DDoS-атак выросло до 949 при среднем уровне около 350

В феврале и марте 2026 года Роскомнадзор зафиксировал резкий рост кибератак на информационные ресурсы. В ведомстве связали всплеск вредоносной активности с сообщениями о возможной полной блокировке мессенджера «Телеграм» в России, сообщает Ъ.

Основной целью DDoS-атак стали государственные информационные ресурсы. В Роскомнадзоре отметили, что обычно система мониторинга фиксирует в среднем около 350 атак в неделю. Однако в пиковый период с 26 февраля по 4 марта их количество выросло до 949.

По данным мониторинга с 16 по 22 марта, основная доля вредоносного трафика поступала из США — 37,6%. На Германию пришлось 15,2%, на Великобританию — 11,1%.

Ранее «Реальное время» писало, что Telegram продолжит адаптироваться и усложнять свой трафик.

Ариана Ранцева