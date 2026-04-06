Роспотребнадзор заблокировал 7,6 тыс. сайтов с запрещенными БАД

На ресурсах предлагалась продукция без регистрации или с превышением допустимых дозировок веществ

Роспотребнадзор продолжает работу по блокировке интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки (БАД). По данным ведомства, к настоящему моменту заблокировано 7,6 тыс. таких площадок. Об этом сообщили в канале Роспотребнадзора в Max.

В числе заблокированных ресурсов — сайты, предлагающие продукцию, не прошедшую государственную регистрацию, либо содержащую вещества в превышающих норму дозировках. Среди примеров упомянуты препараты «Цинк и медь 51 мг 50 капсул, а также DHC Gaba ГАМК и DHC Cold Out.

Ранее «Реальное время» писало, что в Набережных Челнах заблокировали сайты по дистанционной продаже табака.

Ариана Ранцева